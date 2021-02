Tototravel, Salvatore Magliozzi: “Campobasso e i suoi murales uno dei posti più romantici del Molise”

Nel mese di settembre 2020, Campobasso è stata una delle tappe toccate da Salvatore Magliozzi, blogger di viaggi e amante delle avventure, che in sella a uno scooter elettrico, attraversò tutte le regioni italiane in soli 20 giorni, partendo dalla Sicilia fino alla meta finale della Sardegna.

Quello di Magliozzi è stato un lungo percorso ad impatto zero, reso più esplicito dai tre bruchi compagni di viaggio decisamente originali di Salvatore, alloggiati sul suo scooter in un apposito cestino di paglia e muschio, al riparo dalle intemperie. Bruchi che si sono trasformati in farfalle nei 20 giorni esatti di viaggio per essere poi liberate all’arrivo.

La maratona “2020: 20 regioni in 20 giorni”, è stata un vero e proprio viaggio green in giro per l’Italia, promosso dall’associazione Tototravel, che ha lanciato un sicuro messaggio ambientalista, coniugandolo però anche alla promozione dei territori.

Ed infatti, la spinta promozionale e informativa a favore dei territori della nostra penisola che l’esperienza di “20 regioni in 20 giorni” ha prodotto, ha continuato in questi mesi a propagarsi anche in Rete.

L’associazione Tototravel, che venne accolta nell’occasione dall’Amministrazione Comunale di Campobasso e dall’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, ha diffuso sul suo blog e sui suoi profili social l’esperienza della visita effettuata nel territorio campobassano, mettendo in risalto, tra le altre cose, l’originalità dei murales di importanza internazionale realizzati da artisti di elevato livello provenienti da tutto il mondo, in alcuni quartieri popolari della città, grazie all’attività condotta negli anni dall’Associazione Malatesta, e che rendono Campobasso, sempre secondo il parere degli organizzatori del green tour, uno dei posti più romantici del Molise.

Il racconto completo della tappa campobassana del tour di Salvatore Magliozzi è disponibile sul blog www.tototravel.it all’indirizzo: https://www.tototravel.it/posti-instagrammabili-campobasso-molise-nascosto-posti-romantici-molise/.