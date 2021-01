Campagna anti-Covid, tutto pronto: 2925 dosi per la partenza

Al via la campagna vaccinale nei tre ospedali molisani individuati per la prima fase. Come previsto dal Piano regionale e dalle Linee guida ministeriali, verranno sottoposti al vaccino gli operatori sanitari di Campobasso, Isernia e Termoli, secondo un programma stilato dall’Asrem. Al momento, sono 2.925 le dosi a disposizione del Molise per l’avvio vero e proprio della campagna di vaccinazione.

«Ci siamo, quella che fino a qualche tempo fa sembrava una meta lontana da raggiungere – dichiara il presidente Toma – finalmente si è realizzata. Ora dobbiamo tutti guardare ai mesi che verranno con ritrovato senso di ottimismo, consapevoli che la lotta sarà ancora dura, dovremo essere sempre vigili e responsabili, ma con la certezza che la scienza ci offre la concreta possibilità di contrastare efficacemente la pandemia e di venirne gradualmente fuori».

L’obiettivo, fanno sapere Regione e Asrem, è quello di ottimizzare le risorse per effettuare il maggior numero di vaccinazioni possibili già a partire da lunedì, così da proteggere gli ospedali regionali. Il secondo step, nel giro di due-tre giorni, sarà quello di procedere con la somministrazione delle dosi agli operatori sanitari privati e ai dipendenti e ospiti della Rsa molisane e delle Case di riposo.

La fase operativa, coordinata dall’Asrem, partirà nelle prossime ore dopo il lungo confronto che c’è stato, nei giorni scorsi, con la Struttura commissariale, a cui è stata demandata la redazione del Piano vaccinale. Una fase operativa che deve far fronte a non pochi ostacoli, non ultimo anche l’invio da parte del Ministero di siringhe non idonee alla somministrazione delle dosi. L’ulteriore problema, venuto fuori nei giorni scorsi, è stato superato attraverso l’utilizzo di scorte già reperite dall’Azienda sanitaria in altro modo. Va tenuta in considerazione, inoltre, anche l’atavica carenza di personale che il Molise sconta a seguito degli anni di Commissariamento e di blocco del turn-over.

«È una criticità – spiega il direttore generale Asrem Florenzano – che abbiamo superato attraverso accordi con i medici di medicina generale e attraverso l’utilizzo di prestazioni aggiuntive del personale in servizio. Stiamo anche scorrendo le graduatorie per la formazione delle squadre che si occuperanno delle vaccinazioni sul territorio nella ‘fase 2’ e abbiamo accolto, con grande favore, anche la disponibilità di medici volontari per il tramite degli Ordini dei Medici, che daranno il proprio aiuto nelle operazioni di sorveglianza delle sedute di vaccinazione».

A loro va il ringraziamento di Toma e Florenzano per lo spirito di servizio e l’abnegazione dimostrati nella circostanza.