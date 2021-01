Gam, Toma incontra i sindacati e ufficializza proroga Cassa Covid

Continua il faccia a faccia tra Regione Molise e Organizzazioni sindacali sullo stato delle iniziative tese ad assicurare la continuità dei trattamenti di sostegno al reddito in favore degli oltre 200 lavoratori della Gam srl. Dopo l’incontro del 19 dicembre scorso, questo pomeriggio, con modalità a distanza, il nuovo confronto. Insieme al presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore alle Politiche del lavoro, Michele Marone, la Struttura tecnica dell’Ente, Claudio Iocca e Vincenzo Rossi, e l’amministratore delegato Gam, Giulio Berchicci,

In relazione alla nuova Legge di bilancio, Toma ha ufficializzato la proroga della cosiddetta “Cassa Covid” per altre 12 settimane. A tal riguardo, ha partecipato ai presenti la convocazione, per lunedì 4 gennaio, dell’incontro con le Organizzazioni sindacali per esperire il previsto esame congiunto e formalizzare il relativo accordo, passaggi necessari per consentire all’amministratore delegato della Gam di richiedere al Ministero del Lavoro l’ulteriore proroga del periodo di Cassa integrazione Covid. Ha comunicato, inoltre, per l’8 gennaio prossimo, una riunione con la Segreteria tecnica del Mise per quanto riguarda il rifinanziamento dell’Area di crisi industriale complessa che, com’è noto, prevede una dotazione finanziaria di 180 milioni di euro da ripartire tra i territori regionali coinvolti. Altro punto sul quale si è soffermato il governatore è stato quello relativo alla mobilità aziendale per la ricollocazione dei lavoratori nel mercato del lavoro. Ha annunciato, infine, di voler valutare la possibilità di creare, con apposito provvedimento regionale, uno “scivolo” pensionistico per coloro che sono vicini all’età pensionabile.

Positive sono state giudicate le comunicazioni fatte dal presidente da parte delle Organizzazioni sindacali. L’anno è partito bene, hanno evidenziato, e va espresso il plauso a quanti hanno messo in campo azioni e capacità.