Isernia, fronte tra partiti e associazioni per combattere le ”Strisce Blu”

Prove tecniche per un fronte trasversale che comprenda tutte le forze dalla Sinistra, al Centro, passando per il Movimento Cinque Stelle. La sintesi massima di quanto accaduto stamattina a Isernia è che, attorno al discorso della lotta ai parcheggi a pagamento si sta saldando anche un’alleanza che potrebbe avere sviluppi per le prossime elezioni comunali. Ma torniamo alla notizia di questa mattina, che ha visto in piazza tutti i partiti e i comitati che si sono sempre battuti contro l’affidamento delle soste a pagamento alla A.J. Mobilità. Tutti galvanizzati e ringalluzziti dall’indagine aperta dalla magistratura che chiaramente, per loro, è già una mezza vittoria, ovvero provare l’ingiustizia sociale delle soste a pagamento in una città in ginocchio, con i negozi che chiudono e il commercio in agonia. Per loro le strisce blu sono come catene da spezzare, un abuso, e se ci vuole l’intervento della magistratura, ben venga.