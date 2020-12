Gemelli Molise, due nuove opere d’arte di Rupnik donate all’ospedale

Padre Marko Rupnik, celebre artista sacro e teologo, donerà due opere d’arte al Molise Art, il nuovo polo tecnologico recentemente inaugurato presso l’ospedale Gemelli Molise nato per offrire trattamenti all’avanguardia in radioterapia oncologica. In un ambiente in cui arte, cura e accoglienza diventano un’unica cosa, le due nuove opere vogliono rappresentare un segno tangibile e di respiro internazionale dell’impegno dell’Ospedale verso una presa in carico a 360° gradi dei pazienti. All’evento, che si terrà lunedì 21 dicembre alle 15.00, interverranno tra gli altri, Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Deodato, Direttore Dipartimento Servizi e Laboratori, Radioterapia Oncologica “Molise ART”, Vincenzo Valentini Direttore Scientifico Gemelli Molise e l’Amministratrice Delegata Gemelli Molise, Celeste Condorelli.

Alle ore 16.00 verrà celebrata la Santa Messa, presieduta da S.E. Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolita di Campobasso Bojano con S.E. Monsignor Claudio Giuliodori. La celebrazione verrà trasmessa in diretta streaming sul sito di Gemelli Molise e sulla la Pagina Facebook.