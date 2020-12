Prima fase campagna vaccinazioni, al Molise oltre 9mila dosi

Share on Twitter

La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di vaccino che verranno distribuite da Pfizer e inviate alle Regioni in base alle richieste avanzate al commissariato straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri. La Lombardia, la più colpita dall’epidemia, avrà 304.955 ‘shot’. Seguono Emilia Romagna (183.138), Lazio (179.818), Piemonte (170.995), Veneto (164.278) e Campania (135.890). Chiude la Valle d’Aosta con 3.334.

Ecco il quadro completo del primo invio: Abruzzo 25.480; Basilicata 19.455; Calabria 53.131; Campania 135.890; Emilia Romagna 183.138; Friuli Venezia Giulia 50.094; Lazio 179.818; Liguria 60.142; Lombardia 304.955; Marche 37.872; Molise 9.294; PA Bolzano 27.521; PA Trento 18.659; Piemonte 170.995; Puglia 94.526; Sardegna 33.801; Sicilia 129.047; Toscana 116.240; Umbria 16.308; Valle d’Aosta 3.334; Veneto 164.278. La seconda fornitura di vaccino Pfizer sarà di 2.507.700 dosi.