Chiauci. Commozione e sgomento per la prematura scomparsa di Beatrice Di Salvo

Commozione e sgomento, a Chiauci, per la morte di Beatrice Di Salvo, dipendente del Comune. I funerali si terranno domani pomeriggio in forma privata. Il sindaco del paese, Alessandro Di Lonardo, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa: “Si è sempre adoperata nelle mansioni assegnateli, con impegno e dedizione. Il suo lavoro è sempre stato di prezioso supporto all’operato dei diversi uffici comunali, mai sono venuti a mancare presenza e spirito di servizio, gentilezza e disponibilità. Per questo desidero esprimergli un sincero GRAZIE per la sua preziosa attività, insieme alle più sentite condoglianze ai familiari, a nome mio, della giunta, dei consiglieri comunali e di tutti i colleghi impiegati”.