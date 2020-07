Ammontano a un milione e 80mila euro le risorse del governo concesse al Molise per gli interventi di attivazione e potenziamento dei Centri estivi diurni, dei Servizi socio-educativi territoriali e dei Centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attivita’ di bambini in età compresa tra i tre e i quattordici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020. Lo rende noto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il quale sottolinea che tale risultato e’ stato possibile raggiungere a seguito dell’intesa che abbiamo siglato in sede di Conferenza Unificata il 18 giugno scorso. “Un provvedimento molto atteso dai comuni – prosegue – che ora potranno contare su una copertura finanziaria per mettere in campo progetti finalizzati a dare un sostegno ai genitori nell’attivita’ educativa, permettendo loro di conciliare meglio gli impegni lavorativi in un periodo dove le scuole sono chiuse”. “Abbiamo deciso di coinvolgere – conclude il governatore – tutti i comuni della regione per favorire una capillare diffusione dei servizi, anche in funzione della prossima ripresa delle attivita’ didattiche”.