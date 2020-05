Isernia. Controlli sulle stradine secondarie, scoperto giovane alla guida senza aver conseguito la patente

Nel corso del ponte del primo maggio i militari della Compagnia Carabinieri di Isernia hanno intensificato i controlli, nell’ambito di tutta la giurisdizione. Importante è risultato il dispiegamento di forze messo in campo. Poche le sanzioni elevate, in rapporto alle persone controllate, mentre sono state numerosissime le richieste di chiarimenti sulle nuove regole e le attività da svolgere all’aperto. Risposte che sono state fornite sia dalle pattuglie che dai Carabinieri in servizio nelle Centrali Operative.

Questo primo maggio dunque è trascorso in modo tranquillo, con poche persone in giro, sia in città che nelle varie località della provincia, ma senza le tradizionali grigliate, osservando il fondamentale distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti. Utilissimo la scelta di mettere in campo le motociclette dell’arma che hanno permesso di raggiungere celermente tutte le località anche percorrendo stradine secondarie. Sorpreso un giovane alla guida di una autovettura di proprietà di un parente, con il solo “foglio rosa”. C’è da dire che la maggioranza dei cittadini ha dimostrato, finora, un grande senso di responsabilità, il rispetto delle regole e il buon senso, che sono prevalsi fino a questo momento con l’auspicio che proseguano anche con l’inizio della nuova fase che stabilisce a decorrere da oggi piccole libertà e ritorno al lavoro per molte persone. É indispensabile non abbassare la guardia, per evitare una ripresa del contagio. L’attività di vigilanza é tuttora in corso e proseguirà incessante nei prossimi giorni.