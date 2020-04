Selvaggia Lucarelli al vetriolo: se i contagi fossero rimasti alti in Molise l’Italia non sarebbe stata fermata

La cosiddetta Fase due sta par partire non senza polemiche. Ad alimentarle ci ha pensato il post di Selvaggia Lucarelli, intervenuta sulle disposizioni del governo che stanno facendo discutere, soprattutto tra gli abitanti di quelle regioni nelle quali il virus non ha attecchito o comunque i contagi sono minimi. «Credo si possa dire con un certo margine di sicurezza che se i contagi fossero rimasti alti in Molise e Basilicata anziché in Lombardia e Piemonte col cavolo che il resto d’Italia sarebbe rimasto bloccato per aspettarli». Poche parole che hanno trovato migliaia di condivisioni e commenti.