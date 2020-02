di Daniela Ziccardi

Pronto riscatto della Molisana Basket Campobasso che ha ospitato e superato la Virtus Cagliari. Di Gregorio & Co. erano chiamate al successo dopo il mezzo passo falso di Faenze, sette giorni fa in Emilia sconfitta a seguito di una buona prestazione. In Pala Vazzieri, come al solito sold-out, risultato largo per i fiori d’acciaio che non hanno concesso molto alla formazione sarda, lo dicono i parziali e finali: 21-16, 47-32; 74-45 ed il definitivo 92-64. La sfida del Pala Vazzieri si è aperta con il ricordi di Kobe Bryant il cestista statunitense che nei giorni scorsi ha perso la vita in un incidente aereo insieme alla figlia e altre persone. Per le magnolie, ora, si apre un ciclo con due trasferte in successione: sabato prossimo si volerà verso Cagliari per affrontare il Cus Cagliari, poi la gara in casa dell’Ariano Irpino.