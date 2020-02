di Daniela Ziccardi

Domani al Pala Vazzieri si scende in campo La Molisana Basket Campobasso ospiterà la Virtus Cagliari, palla a due alle 18.30. La gara sarà aperta da un minuti di raccoglimento in ricordo di Kobe Bryant. Coach Sabatelli ritrova tra le rotazioni Lucia Di Costanzo. Il mese di febbraio sarà dedicato ancora al campionato, a marzo invece spazio alla Coppa Italia. Doppia sfida contro la Sardegna se domani arriva la Virtus il prossimo week-end si va a Cagliari per affrontare il Cus. Poi ancora una gara lontano dal Pala Vazzieri ospiti dell’ Ariano Irpino. Sabato 23 febbraio il Livorno sarà in Molise. Dal 6 all’8 marzo spazio alla Final Eight di Coppa Italia, quest’anno spetta al Moncalieri fare gli onori di casa. Ma adesso bisogna concentrarsi sul campionato e sulla Virtus Cagliari, domani al Pala Vazzieri palla a due a due alle 18.30 di Gianluca Cassino di Roma secondo fischietto Stefano Barilani sempre della capitale, la Molisana Basket Campobasso scenderà in campo per tornare al successo dopo il KO di Faenza.