Personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha accompagnato un cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri San Gervasio (PZ) dopo che questo è stato scarcerato dalla locale Casa Circondariale. L’uomo, dichiarando di essere cittadino lituano, continuava a rimanere sul territorio italiano commettendo reati di varia natura, dal furto in appartamento alla rapina, per cui è stato più volte tratto in arresto senza tuttavia la possibilità di poterlo rimpatriare in quanto non ha mai esibito documenti di identificazione, dichiarandosi solo cittadino comunitario.Durante l’ultimo periodo di detenzione, è stata avviata un’articolata procedura di identificazione tramite l’Ambasciata della Lituania che ha consentito agli agenti diaccertare la non veridicità della cittadinanza lituana. Lo straniero è stato, quindi, deferito alla locale Autorità Giudiziaria e, tramite il Servizio Immigrazione del Ministero dell’Interno, è stata avviata per lui una procedura di riammissione mediante le Autorità della Georgia, presunto suo Paese di appartenenza. E’ stato, quindi, accompagnato coattivamente a Palazzo San Gervasio, dove rimarrà in attesa di essere definitivamente identificato ed allontanato dal territorio italiano. Anche un altro cittadino straniero di 20 anni, detenuto presso la locale casa circondariale a seguito di condanna per rapina, all’atto della scarcerazione, è divenuto destinatario di decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Isernia e quindi è stato accompagnato coattivamente presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari Palese al fine di essere identificato ed allontanato definitivamente dal territorio italiano.