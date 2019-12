Isernia. Furti e droga, 4 persone denunciate dai Carabinieri

Nell’ambito delle attività in contrasto ad ogni forma di criminalità, anche in occasione delle prossime festività natalizie, il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia ha predisposto una serie di controlli straordinari del territorio monitorando le principali vie di accesso alla Provincia, rafforzando i servizi eseguito mirati e specifici tesi a contrastare furti, borseggi e rapine. Nel corso dei predetti servizi, fino ad ora, sono state denunciate n.4 persone in stato di libertà, n.6 perquisizioni eseguite; n.72 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari; n.22 controlli a persone colpite da misure di prevenzione; n.8 esercizi pubblici controllati; 441 veicoli controllati e 553 persone identificate; 17 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada ed una violazione alle Leggi speciali; tre le richieste di applicazione di fogli di via obbligatori; una contravvenzione per ubriachezza molesta; un deferimento all’A.G. di un uomo di Campobasso per detenzione di un bastone sfollagente non consentito rinvenuto a bordo della propria autovettura. Contestualmente nel corso dei controlli i militari dell’Arma hanno deferito un trentenne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, a seguito di controllo personale e veicolare, venivano rivenuti e sequestrati circa 1,00 gr. di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina” suddivisa in dosi.

I Carabinieri raccomandano e confidano alla popolazione di segnalare qualunque situazione sospetta chiamando con fiducia al numero di pronto intervento 112.