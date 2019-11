Il Tar Molise ha annullato le elezioni comunali di Monteroduni. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso ha infatti accolto il ricorso presentato dalla lista guidata dal candidato sindaco Nicola Altobelli. Lo spoglio – si ricorderà – si era concluso con una differenza di un voto in favore del sindaco uscente Custode Russo. Le operazioni di scrutinio furono contestate dai ricorrenti, poiché in una sezione non corrispondevano il numero dei votanti con quello dei voti espressi. Il ricorso è stato presentato dagli avvocati Massimo Romano e Pino Ruta. Intanto il sindaco Custode Russo – difeso dallo studio legale Di Pardo – ha annunciato l’intenzione di chiedere la sospensiva al Consiglio di Stato.