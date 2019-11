“In cucina con lo chef”: al via la quinta stagione con un nuovo format rivolto a tutti

Un punto di riferimento per i telespettatori che consolida un progetto innovativo aperto a 360 gradi.

Con la puntata di venerdì primo novembre, come sempre alle 18 e 50, al via la quinta stagione di In Cucina con lo Chef, la popolare trasmissione di Telemolise dedicata al mondo della cucina. Prodotta e realizzata dall’emittente dell’editore Quintino Pallante con la conduzione e il coordinamento di Gigi Di Simio nello studio allestito a Guglionesi.

Per la stagione televisiva 2019 – 2020 il programma ha assunto

un nuovo format che per la prima volta ha previsto la partecipazione di tutti gli appassionati di cucina.

“Food lovers”, “food bloggers” o, più semplicemente, persone che amano realizzare con le proprie mani piatti originali, giocare con i colori, recuperare i sapori della tradizione, fotografare le creazioni dolci e salate ma, soprattutto, sono pronte a condividere ogni piatto con gli amici e sui social network all’insegna di un cibo che unisce le persone nel reale e nel virtuale.

Una community in crescita tra mi piace, pareri, critiche e confronti che, con l’avvento dei social media visual, anche sul territorio è cresciuta arrivando a contare migliaia di utenti accomunati da un unico obiettivo: condividere la passione per il cibo e il proprio talento senza limiti di età.

Un format che si preannuncia efficace e aperto a tutti, per un’esperienza sicuramente da provare.

In Cucina con lo Chef ha deciso di aprire le porte a tutti coloro che vogliono, attraverso la televisione, condividere, ricette, idee, consigli, capacità culinarie e sorprese. Appuntamento ogni giorno, alle 18 e 50, su Telemolise. Anche sui social.