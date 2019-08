Tragedia a Cercepiccola avvenuta nella tarda serata di ieri. Antonio Simiele, 55 anni, si stava preparando la serenata per la figlia, in procinto di sposarsi. Da quello che si è appreso è precipitato dalla scala mentre stava allestendo le luminarie nella casa di campagna e ha battuto la testa. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri. La morte di Antonio Simiele ha lasciato sgomenta la comunità di Cercepiccola. L’uomo, che lascia la moglie e una figlia, era molto conosciuto e ben voluto. Per anni ha portato avanti uno storico bar in paese e ultimamente lavorava nel settore edile. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Domani alle 10 i funerali, a Cercepiccola.