Nell’ambito del progetto annuale di promozione della cultura della legalità da parte

dell’Arma dei Carabinieri, sono ripresi gli incontri tra i rappresentanti della Benemerita

e gli studenti dei vari istituti scolastici dislocati sul territorio, tenuti dal Comandante

della Compagnia Carabinieri di Termoli Maggiore Alessandro Vergine, coadiuvato dal

Comandante del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile Capitano Paolo Bernabei

e dai Comandanti delle dipendenti Stazioni Carabinieri.

In particolare, in 3 diverse occasioni, i militari dell’Arma hanno incontrato – presso

l’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi (CB), presso l’Istituto di

Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Termoli (CB) e presso la Scuola Primaria

con sede nel locale Istituto “Schweitzer”

– complessivamente 240 alunni/studenti circa,

di età comprese tra gli 11 ed i 19 anni.

Nel corso dell’incontro sono stati trattati diversi argomenti, tra cui temi riguardanti le

problematiche giovanili ed in particolare il bullismo e cyber-bullismo, l’utilizzo di

Internet e dei social-network con i relativi rischi ad esso connessi, uso di alcool e

sostanze stupefacenti, risvolti penali e civili legati a diverse condotte illecite.

Al termine della trattazione, che ha visto l’uditorio sempre particolarmente interessato

e partecipativo, è stato inoltre previsto un adeguato “question-time” nel corso del quale

gli studenti hanno potuto interagire, ponendo anche domande volte ad approfondire

alcuni aspetti di loro interesse ed a fugare i propri dubbi circa le tematiche enucleate.

La specifica attività di formazione della cultura della legalità proseguirà comunque

anche nell’imminente futuro, in altri diversi istituti scolastici di vari ordini e gradi

ubicati in vari Comuni dei complessivi 17 su cui ha competenza territoriale la

Compagnia Carabinieri di Termoli (CB).