Carmine Carosella è il nuovo presidente del gruppo, le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali si sono svolte ieri sera.

Dopo anni di lavoro il dott. Cristanziano Di Pasquo, che ringraziamo per la dedizione e la costanza, lascia il teatro nelle mani del giovane agnonese. Un ponte verso il futuro e verso le nuove generazioni. Fortemente legato ad Agnone e alle sue tradizioni, Carosella sarà certamente pronto a valorizzare un luogo di cultura di estrema importanza per il nostro centro. Una culla di arte e conoscenza altamente significativa per tutto l’Alto Molise.