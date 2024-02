Share on Twitter

Una nuova aggressione a danno di un medico e un infermiere dell’ospedale San Timoteo di Termoli da parte di un paziente che avrebbe rifiutato il ricovero.

Secondo le prime ricostruzioni un uomo arrivato in pronto soccorso dove aver ricevuto le prime cure si sarebbe scagliato con pugni e calci contro il medico non appena ricevuta la comunicazione della degenza in reparto.

Ferito anche un infermiere che ha cercato di placare la furia del giovane.

Per fortuna entrambi non hanno riportati gravi lesioni.