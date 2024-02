La Dea Bendata torna in Molise e questa volta ha baciato Agnone.

Come riporta Agipronews, un giocatore si è aggiudicato ben 163.043,48 euro grazie al Simbolotto, che per il mese di febbraio è abbinato alla ruota di Cagliari.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,38 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 127 milioni di euro in questo 2024.