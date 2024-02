La crisi che ha colpito il mondo agricolo, ha impattato inevitabilmente anche sulla filiera della vendita al dettaglio. Siamo andati al mercato rionale di via Montecarlo, a Termoli, per vedere più da vicino quali sono le problematiche che hanno investito il settore e per raccogliere le testimonianze di un comparto che soffre per i vari rincari. Quanto negli anni il cambiamento ha influito sulle piccole aziende e di cosa il futuro riserverà a ciascuno di loro, anche alle luce delle ultime proteste che stanno imperversando in Italia e in Europa. Quali sono le strategie per salvaguardare un settore trainante della nostra nazione? E come si può continuare ad affidarsi al consumo di prodotti made in Italy.

Abbiamo parlato con alcuni commercianti presenti questa mattina, al mercato di via Montecarlo.