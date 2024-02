Importante successo per l’ISIS “Fermi-Mattei”, guidato dal Dirigente Tamara Viviana Isler: quattro alunni approdano alle finali nazionali del progetto ROSITA, acronimo che sta per Rover Spaziale Italiano, progetto promosso dall’ASI – Agenzia Spaziale Italiana, e dal Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale “Antonio Ruberti” dell’Università “Sapienza” di Roma.

I responsabili del progetto, i professori Franco Tedeschi e Nicola De Crescenzo, accompagneranno gli studenti alla fase finale nazionale della gara che si disputerà il 15 marzo a Roma presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana. Scopo del progetto è promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica nel campo spaziale e robotico, ispirando e stimolando le nuove generazioni allo studio e all’apprendimento delle discipline scientifico-tecnologiche. I quattro studenti finalisti, Andrea Russo, Ylian Di Nardo, Nicolò Mannella e Andrea Martini, della classe IVB ad indirizzo Elettronica, hanno seguito da ottobre un impegnativo corso tenuto da docenti dell’Università “Sapienza” e ricercatori ASI per imparare a programmare in linguaggio Phyton un rover, un piccolo robot che ha il compito di simulare una missione su Marte per cercare tracce di vita passata. Un risultato lusinghiero e di assoluto rilievo per l’ITIS “E. Mattei”, che si conferma una scuola aperta alla persona, all’innovazione e alla ricerca, nel costante riferimento alla cultura tecnica che integra e compenetra i saperi e i campi del saper fare.