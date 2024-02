Il progetto di sistemazione della Strada Provinciale 77 è stato avviato a seguito delle numerose segnalazioni di residenti e utenti della strada riguardo alle condizioni precarie e ai rischi per la sicurezza. La strada, che collega contrada Penna al resto del territorio comunale, rappresenta da molti anni una fonte di preoccupazione per i cittadini a causa di buche, frane e dissesti. L’ex consigliere comunale Sandro Carosella, sensibile alle esigenze della sua contrada, ha abbracciato la causa e ha lavorato instancabilmente per ottenere il sostegno necessario a livello regionale e provinciale per i lavori di ripristino della carreggiata stradale dissestata, che a breve inizieranno. Nello specifico, i lavori di sistemazione consisteranno nel rifacimento della pavimentazione deformata e degradata, nella pulizia di cunette e zanelle, nella regimentazione delle acque, non solo miglioreranno la sicurezza stradale per i cittadini residenti, ma consentiranno – dopo molti anni – anche il transito dell’autobus di linea con conseguente beneficio per gli studenti ed i cittadini pendolari. Una dimostrazione di determinazione e impegno volto al progresso della comunità locale, l’ex consigliere comunale Sandro Carosella ha giocato un ruolo chiave per la sistemazione della Strada Provinciale, con un approccio proattivo nel coinvolgere, non solo le autorità, ma anche tutti gli abitanti della contrada attraverso incontri, proposte, raccolta firme e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica; un consenso fondamentale per la realizzazione del progetto. La collaborazione con un membro del consiglio comunale di Trivento Gianfranco Mazzei, nonché con l’ex assessore regionale ai Lavori Pubblici del Molise Vincenzo Niro, è stata essenziale per ottenere l’allocazione di risorse sufficienti per una prima e necessaria sistemazione della strada provinciale. La visione comune di migliorare le condizioni della strada provinciale ha unito gli sforzi portando a un risultato positivo con effetti presto tangibili.