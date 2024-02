Presentazione, questa mattina, presso il centro Ecclesia Mater a Termoli, delle iniziative in occasione della settimana per la vita 2024.

La pastorale della salute diocesana, assieme alle associazioni (Avo, Cappellania, Unitalsi, AiTe, Lilt di Campobasso, Movimento per la vita, Rsa Casa Serena e l’Hospice) hanno voluto essere operativi nell’ambito della mission affidata dal vescovo della diocesi di Termoli- Larino, monsignor Gianfranco De Luca.

Obiettivo della ricorrenza è proprio quello di individuare ed intercettare la povertà sanitaria del territorio diocesano, attivando le procedure e i meccanismi per verificarne l’entità e le caratteristiche, intraprendendo un percorso di correzione alle situazioni critiche di povertà.

Il pensiero ispiratore di quest’anno è stato preso dalla lettera C.E.I., questo lo slogan: “La forza della vita ci sorprende”.

Il programma si snoderà in questo modo: in apertura, ci sarà una Santa Messa presso la chiesa di San Timoteo, poi una raccolta fondi nelle parrocchie della Diocesi, l’apertura della mostra video – pittorica “l’abbraccio del Pallium”, mostra dedicata alle cure palliative. Successivamente ci saranno le giornate del banco Farmaceutico nazionale, dedicata alla raccolta del farmaco. Il 7 febbraio ci saranno gli eventi tra ragazzi e famiglie nell”incontro “Mano nella Mano”, e la premiazione del concorso “Dai colore alla Vita”. Momenti di preghiera presso la chiesa della Madonna delle Grazie e presso la cappella dell’Ospedale San Timoteo. Venerdì 9 febbraio ore 17.30, ci sarà l’incontro informativo sulla disabilità presso l’auditorium di Via Elba. Il giorno successivo, sabato 10 febbraio alle ore 18.00, sempre presso l’auditorium comunale, l’incontro informativo sulle cure palliative. In conclusione l’11 febbraio, il vescovo De Luca celebrerà la Santa Messa, in occasione della 32esima giornata mondiale del malato, presso la chiesa di San Francesco.