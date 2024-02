1 anno e 4 mesi la condanna, la stessa del primo grado. Pena, dunque, confermata in Appello, per una delle due maestre della provincia di Benevento accusate di maltrattamenti aggravati nei confronti di alcuni bambini della scuola dell’infanzia di Cercemaggiore. L’insegnante condannata anche in secondo grado aveva scelto il rito abbreviato. Per l’altra, che ha optato per il rito ordinario, il primo processo è ancora in corso. I fatti contestati accaduti tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. A denunciarli alcuni genitori insospettiti dall’atteggiamento dei figli. I maltrattamenti, come emerse dalle indagini dei carabinieri, furono filmati dai militari dell’Arma con delle telecamere nascoste

nell’aula della scuola.

A leggere la sentenza di Appello, in Tribunale a Campobasso, è stato il presidente Vincenzo Pupilella. Il Procuratore Generale Antonio La Rana aveva chiesto di confermare la pena di 1 anno e 4 mesi, lo stesso hanno fatti le parti Civili, gli avvocati Giuseppe Fazio, Luigi Coscia, Valeria Zappone e Michele Robustini, che rappresentano i genitori di alcuni bambini. “Soddisfatto della decisione della Corte” ha detto Fazio.

La maestra condannata in appello è difesa dal legale Roberto D’Aloisio che ha ribadito la derubricazione in un reato meno afflittivo. La detenzione era già stata scongiurata in primo grado

“ora attendiamo le motivazioni” ha commentato l’avvocato.