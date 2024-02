Share on Twitter

Arrestato a Termoli un ragazzo di 22 anni. Già noto per precedenti analoghi è stato trovato dai Carabinieri con 70 grammi di cocaina. La perquisizione è poi proseguita in casa sua dove i militari hanno trovato altra droga e attrezzi per lo spaccio e il confezionamento delle dosi.

Il materiale, insieme ai soldi, è stato sequestrato e al ragazzo sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Nel corso della successiva udienza l’arresto è stato convalidato e gli è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.