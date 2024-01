Le auto insieme al mezzo pesante viaggiavano in direzione Termoli quando sulla Statale 16 è avvenuto l’impatto. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. 3 i mezzi coinvolti. In ospedale un 51enne che però non ha riportato gravi ferite: portato al San Timoteo per accertamenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia stradale, gli operatori di 118 e Misericordia e i vigili del fuoco.