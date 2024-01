Gli appostamenti dei carabinieri erano ormai quotidiani. Avevano capito che in quella casa ci fosse uno spacciatore. Un giovane di 30 anni ai domiciliari. Che però riforniva ancora la piazza. Quando i militari sono intervenuti, il pusher stava cedendo a una donna di 40 anni cocaina e hashish per 70 euro. Un blitz in piena regola. Immediata la perquisizione, non solo personale: diversi carabinieri sono entrati nell’appartamento. All’interno hanno trovato 14 panetti di hashish di quasi un chilo e mezzo, 100 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti e 790 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

La droga è stata sequestrata in attesa delle analisi di laboratorio. Il giovane è ora in carcere a Larino. La 40enne segnalata alla prefettura.

Questa operazione si aggiunge ad altre, delle ultime settimane svolte sulla costa dai carabinieri che hanno arrestato 4 persone, due denunciate e segnalati 5 consumatori: sotto sequestro circa 2 chili e mezzo di hashish, 110 grammi di cocaina, 3 di Marijuana e 1800 euro.