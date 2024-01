Share on Twitter

Questa mattina intorno alle 8, un’auto ha preso in pieno uno scooter in via delle Acacie a Termoli.

L’automobilista è scappato.

Il ragazzo di 15 anni che era in sella allo scooter stava andando a scuola, è stato trasportato all’ospedale San Timoteo da dove è stato dimesso con 30 giorni di prognosi, per fortuna, non ha riportato fratture ma diverse ferite a gambe e braccia oltre a un grande spavento.

L’automobilista avrebbe le ore contate, le forze dell’ordine sono sulle sue tracce grazie anche alle indicazioni fornite da due testimoni.

Lascia senza parole il gesto ingiustificabile di scappare vedendo un ragazzo a terra. L’atteggiamento senza scrupolo merita attenzione e condanna.