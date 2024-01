Share on Twitter

È ormai tradizione nella diocesi di Termoli-Larino dedicare l’ultima domenica di gennaio alla “Giornata per la Pace”, promossa dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali.

Domenica 28 Gennaio 2024 alle ore 15,45 è previsto il ritrovo a Termoli, presso la Parrocchia Sant’Antonio, per la Preghiera diocesana per la pace.

La celebrazione sarà presieduta dal nostro Vescovo, Mons. Gianfranco De Luca, e sarà ispirata dal messaggio di Papa Francesco per la 57ma Giornata della Pace: Intelligenza artificiale e pace.

Ci sarà anche la testimonianza di Franco Di Nucci, della Comunità Papa Giovanni XXIII, che racconterà la sua storia di conversione e resurrezione e del suo oggi speso nel servizio nelle carceri.

La Preghiera per la pace concluderà anche il pellegrinaggio della “Croce della Pace”, promosso dalla Pastorale Giovanile interregionale di Abruzzo e Molise.

“In questo periodo storico così complesso – afferma Grazia Servillo, presidente del Consulta diocesana – sentiamo l’esigenza di innalzare al Signore una preghiera per la pace, vogliamo chiedere… a Chi non si stanca mai di ascoltarci il dono della pace, il coraggio di rispondere all’odio con l’amore, la forza di intraprendere nuovi percorsi di pace”.

L’invito è rivolto ad Associazioni, Movimenti, realtà parrocchiali e tutti coloro che vorranno unirsi e condividere questo momento di preghiera per mettersi tutti in ascolto dello Spirito, capace di condurre tutti per sentieri di fraternità e di solidarietà.

Nella consapevolezza che la pace è un bene di tutti e che nelle nostre comunità sono presenti segni di “bene diffuso”, l’invito è dunque esteso a quanti nel territorio si occupano di pace e del bene comune.

Le offerte raccolte in occasione della Giornata di preghiera per la pace saranno destinate al Fondo San Martino, istituito dalla diocesi di Termoli-Larino per sostenere chi sta vivendo concrete situazioni di difficoltà.