La Caritas diocesana di Termoli – Larino è alla ricerca di volontari che possano prestare il

proprio servizio presso la mensa. La mensa Caritas, aperta nel 2000, serve circa 6000 pasti

all’anno e, oltre a rispondere al bisogno primario di cibo, è un luogo di ascolto e

accoglienza delle tante problematiche legate alla grave emarginazione adulta che viviamo

nel nostro territorio.

“Pensare di assumere un impegno come volontari – affermano Vito Chimienti e Anna

Bernardi, direttori della Caritas diocesana di Termoli – Larino – può spaventare. Siamo

oberati di cose da fare, a volte ci sembra di rincorrere il tempo. Il tempo del volontariato,

però, non è il tempo libero, che probabilmente facciamo fatica a trovare, ma il tempo

liberato cioè quello che consapevolmente scegliamo di sgombrare da altro e dedicare al

prossimo, nella consapevolezza che nel dono riceviamo più di quanto diamo. La mensa ha

bisogno, in questo particolare momento storico, di persone che si mettano a disposizione,

anche dando la propria disponibilità per una volta al mese. Grazie fin da ora a quanti

vorranno raccogliere il nostro invito”.

Per informazioni e per aderire a questa proposta è possibile inviare una mail all’indirizzo

segreteria@caritastermolilarino.it oppure telefonare al numero 0875.707148 (lunedì –

mercoledì – venerdì ore 9.00 – 12.00). La mensa Caritas si trova nei pressi di piazza

Sant’Antonio a Termoli (ingresso da largo Martiri delle Foibe).