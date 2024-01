Nell’ambito delle iniziative a sfondo educativo e didattico promosse per il Giorno della Memoria, il 27 gennaio 2024 la parrocchia San Timoteo – il cinema Oddo, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Scolastica della Diocesi di Termoli-Larino organizzano un incontro – conferenza presso il cinema Oddo alle ore 10,00 con la partecipazione della giornalista – scrittrice Manuela Tulli, vaticanista dell’Agenzia Ansa nonché autrice del testo.

“Uccisero anche i bambini”. Il libro narra la storia di una famiglia speciale, la famiglia Ulma che fu interamente sterminata il 24 marzo 1944, presso Markowa un villaggio della Polonia.

Józef e Wiktoria, con i loro bambini: Stasia, Basia, Władziu, Franio, Antoś, Marysia e un piccolo ancora nel grembo della mamma, tutti soppressi.

Nove persone private della vita perché “colpevoli”, secondo i nazisti tedeschi, di avere nascosto nella loro casa otto ebrei, delle famiglie Goldman, Grünfeld e Didner, uccisi con loro nello stesso giorno.

La famiglia Ulma è annoverata come Giusti tra le nazioni, che è l’onore più grande che lo Stato d’Israele concede ai non ebrei, sono altresì beati per la Chiesa cattolica e sono stati riconosciuti tutti “martiri”. Per la prima volta nella ultra-bimillenaria storia della chiesa cattolica è stato proclamato martire un bambino non ancora nato.

L’autrice che si è imbattuta nella vicenda nello scorso anno e che l’ha fatta conoscere ai più, ci riporta la storia dei testimoni oculari di questa narrazione che è il frutto di una ordinaria straordinarietà e permette di insegnare alle giovani generazioni che è possibile vivere con realismo e con grande passione il compito della vita fino al dono totale di sé, anche dentro le circostanze più ostili e drammatiche.

La narrazione di questo libro ci fa riflettere come per la prima volta, nella storia della chiesa, sia successo che una famiglia intera, nove membri, contemporaneamente, siano stati proclamati Beati-martiri. Mai un numero così elevato, prima di questo caso, e mai era successo che fosse stato proclamato Beato-martire un feto.