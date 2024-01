In una nota inviata ai vertici dell’Asrem, all’Ispettorato del Lavoro, ai Nas e alla Procura, i sindacati di categoria della sanità tornano sul caso delle criticità nella gestione delle ambulanze del 118. Raccogliendo le istanze dei lavoratori e alla luce dei fatti di cronaca avvenuti sul territorio nazionale, dove hanno perso la vita alcuni operatori 118, e anche l’episodio, per fortuna senza conseguenze, avvenuto in Molise a novembre, i sindacati chiedono verifiche sulla sicurezza dei mezzi di soccorso e invitano le autorità competenti “a porre in essere tutte le azioni al fine di garantire l’incolumità dei pazienti e del personale che opera sulle ambulanze”.