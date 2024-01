Oggi mercoledì 17 gennaio alle 19, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli, arriverà la Croce della Pace che dall’Abruzzo farà sosta in Molise. L’iniziativa, promossa dalla Pastorale giovanile interregionale, si inserisce in un percorso di riflessione, confronto e proposta per vivere insieme un momento di unione e di pace. La croce resterà nella diocesi di Termoli-Larino per quattordici giorni, toccando diverse parrocchie a Termoli e in altri centri. All’evento, animato dal gruppo Rise-Up, sarà presente il vescovo, mons. Gianfranco De Luca. Un progetto significativo, frutto dell’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, e di un contest in cui i giovani delle varie diocesi hanno presentato la loro idea di croce della pace (l’immagine selezionata è stata quella della diocesi di L’Aquila) come simbolo che rappresenterà i giovani di Abruzzo e Molise nel loro impegno a raccontarsi la pace. Ad accompagnarli, come tema della pastorale giovanile diocesana, c’è anche l’educazione alla missionarietà come componente importante per costruire la pace: “Walking to you”…