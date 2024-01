Tutto pronto a Colletorto per una delle tradizioni più sentite dalla comunità. Si tratta dei fuochi in onore di Sant’Antonio Abate in programma il 17 gennaio 2024. Sono diversi i falò che, grazie all’impegno di gruppi, giovani e associazioni saranno allestiti in vari angoli del paese. Nei giorni scorsi, peraltro, si è rinnovato il “rito” di chiedere un pezzo di legna girando casa per casa con carriole e altri mezzi di fortuna. Dopo il rosario e la santa messa delle 17.30 l’usanza vuole che la brace del primo fuoco venga benedetta e portata in tutti gli altri. Parola d’ordine accoglienza con un invito rivolto a tutti coloro che vorranno trascorrere una serata piena di emozioni, racconti del tempo che fu e incontro tra le generazioni.