Paura nel centro storico di Agnone. Nella serata di ieri un incendio e’ scoppiato all’interno di un’abitazione della città, richiedendo l’intervento urgente dei vigili del fuoco del locale distaccamento.

Sul posto sono giunte due squadre dei caschi rossi che prontamente hanno messo in sicurezza l’area e tratto in salvo i due abitanti della casa che erano scappati al piano superiore per evitare il fumo. Scelta che li aveva però confinati in trappola sul balcone e sul tetto.



Spento l’incendio, partito dal camino secondo le dichiarazioni raccolte, le due persone sono state portate in salvo. Allertati anche il 118 e i carabinieri: per fortuna le condizioni di salute dei due erano buone, anche se in stato di forte shock.

L’intervento è durato circa tre ore per far raffreddare le strutture e poter valutare i danni. Interdetta una stanza e il camino da cui si è originato il rogo, finché non saranno eseguiti lavori di ripristino.