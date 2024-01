Dopo il trasferimento di sette milioni di euro all’Agenzia Regionale Post Sisma, l’Acem-Ance Molise si augura che al più presto possano riprendere i pagamenti a favore delle imprese per portare avanti i cantieri della ricostruzione 2002 e giungere al suo completamento dopo oltre venti anni.

Per quanto concerne il sisma 2018, l’Associazione degli edili molisani confida nella nomina del Presidente Roberti a Commissario e “nella sua capacità di accelerare le procedure per dare uno scossone all’attività di ricostruzione”.

“Dopo il superbonus, le possibilità di lavoro per le imprese sono rappresentate dal Pnrr e dalla ricostruzione post sisma – ha detto il presidente Corrado Di Niro -, per cui confidiamo nell’operato che porrà in essere il Presidente Roberti nella veste di commissario e sollecitiamo il più possibile gli adempimenti per riprendere i pagamenti del terremoto 2002”.