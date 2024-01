Ancora un prestigioso riconoscimento per Maurizio Santilli, docente dell’Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli, chef di livello internazionale nonché vicepresidente della Federazione internazionale gelateria pasticceria e cioccolateria.

Per il sesto anno consecutivo è stato riconfermato nell’investitura di ambasciatore del gusto Doc Italy, presso il Campidoglio a Roma.

Riconoscimento “per l’amor patrio, la passione e l’impegno con cui si svolge il proprio lavoro di diffondere il gusto del territorio “con la missione di diffondere il Molise all’estero.

Si tratta di una investitura importante considerando che Santilli è già referente internazionale per la formazione della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria per il comparto scuole.

“Per me è una grande emozione ricevere questo riconoscimento” ha affermato con gioia Santilli, che da 35 anni vive il mondo della ristorazione e da 28 anni si occupa dell’insegnamento presso il Federico di Svevia.

La grande capacità del neo rieletto ambasciatore del gusto, è quella di promuovere il proprio territorio attraverso iniziative che coinvolgono gli studenti e stimolano l’inclusione. Come il concorso nazionale di Pasticceria per Ragazzi Speciali, ideato da Santilli nel 2022 e che a maggio vedrà la terza edizione. Un’idea che nasce dalle 5 edizioni del Campionato nazionale degli Istituti alberghieri d’Italia, che quest’anno si svolgerà a Vittorio Veneto. I ragazzi speciali, che hanno concorso al campionato nazionale loro dedicato, sono stati in udienza dal Santo Papa, accompagnati da Maurizio Santilli, per consacrare l’impegno e la determinazione di questi studenti a dir poco straordinari.

Tra i recenti progetti promossi dal docente anche “Christmas in Europe”, una delle più importanti iniziative europee di scambio culturale e di orientamento rivolte alle giovani generazioni: un’efficace strumento di partecipazione, di valorizzazione delle diversità e di incentivo allo sviluppo delle sinergie tra i popoli, in un’ottica di crescita culturale e turistica a livello locale, regionale ed europeo. Cultura, tradizioni e sapori europei sono infatti stati celebrati a Termoli per 5 giorni dall’eccellenza degli istituti alberghieri e turistici provenienti da tutta Europa.