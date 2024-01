Nuove iniziative in vista per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da disturbo dello spettro autistico.

Martedì 16 gennaio, alle ore 16.30, nella sala consiliare di palazzo San Francesco, si terrà una riunione per la programmazione delle iniziative e degli interventi destinati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Il coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, Vincenzo Grande, incontrerà le famiglie per un primo confronto sulle azioni di sostegno da mettere in campo mediante una programmazione attenta delle risorse stanziate dalla Regione Molise, per un importo di circa 72 mila euro.

All’incontro prenderanno parte l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Gianluca Cefaratti, il sindaco di Isernia e presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, Piero Castrataro, gli altri sindaci dell’Ambito e l’intero personale dell’ATS.