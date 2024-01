Share on Twitter

‘Mario Antenucci’ e ‘Pietrino Di Menna e figli’.

Produttori di mozzarelle e formaggi stagionati, chiudono l’attività alla luce della crisi economica che ha colpito il settore lattiero-caseario, con la chiusura di aziende zootecniche della zona, l’aumento dei prezzi delle materie prime e la mancanza di manodopera specializzata.

Piergiorgio Antenucci, titolare di uno dei caseifici, ha espresso sull’Eco dell’alto Molise, il suo rammarico pubblicamente: “L’impegno e la passione per questo lavoro non sono mai mancati, anche nei momenti più difficili come quello della pandemia. Abbiamo cercato di dare notorietà al nome di Agnone e del territorio altomolisano, ottenendo attestati e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. La scelta di chiudere è sofferta, ma al tempo stesso inevitabile”.