Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Campobasso. All’uscita della galleria che passa sotto la piscina comunale un automobilista, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua macchina, una Toyota Rav 4, che ha prima urtato la segnaletica stradale e poi si è ribaltata. Ferite entrambe le persone che erano a bordo ma non sono in gravi condizioni e dopo essere state soccorso dal 118 sono state trasportate all’ospedale Cardarelli. Nessun’altra auto è rimasta coinvolta nell’incidente. Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche i Vigili del fuoco e la Polizia municipale.