Era a passeggio con il suo cane, a nemmeno 100 metri da casa, in via Labanca a Campobasso quando è stato investito. Tutto è avvenuto la sera del 31 dicembre. Ferite e fratture per le quali l’uomo di 45 anni è ora in prognosi riservata al Cardarelli. Necessario l’intervento chirurgico. Un impatto fortissimo, il parabrezza dell’auto rotto. Da quella sera si sono perse le tracce di chi lo ha investito, di cui si conosce l’identità, pare un imprenditore del posto, anch’egli 45enne. Da quanto emerso ha chiamato i soccorsi, ma poi si è dileguato, non essendosi dunque messo a disposizione dell’autorità di polizia, come previsto dal codice della strada. L’auto su cui viaggiava con i tre figli, una Opel Corsa bianca, pare fosse a noleggio, e con la quale ha investito il pedone, è stata sequestrata. Indaga la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi. La Procura di Campobasso ha aperto un fascicolo. Allertate le forze dell’ordine per capire dove possa essere finito l’uomo alla guida dell’auto bianca. Lo cercano ovunque e il suo telefonino è staccato dalla sera dell’incidente. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

I residenti della zona lamentano che purtroppo su quella strada si passa a velocità troppo alta.