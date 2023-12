Sarà Monsignor Biagio Colaianni, nominato Arcivescovo di Campobasso-Bojano lo scorso 6 dicembre da Papa Francesco, a comunicare la data del suo insediamento in Molise. E lo farà nel pomeriggio del 10 febbraio a Matera, al Palasassi, nel giorno della sua ordinazione episcopale, alla presenza anche di istituzioni e fedeli dalla nostra regione.

E’ quanto emerso dall’incontro avuto ieri tra una delegazione della curia campobassana, una decina di persone, per la maggior parte sacerdoti, guidata dal vicario Don Antonio, con lo stesso Colaianni, nella sua parrocchia, quella di San Giacomo a Matera. Un colloquio sereno, per cominciare a organizzare l’ingresso del nuovo presule nel capoluogo molisano e per iniziare a conoscersi,a gettare le basi per un cammino insieme nella diocesi. Una data precisa ancora non c’è, si apprende, ma orientativamente la cerimonia di insediamento potrebbe esserci tra fine febbraio e metà marzo. Oltre il 15, è stato riferito, sarebbe più complicato, essendoci i riti della pasqua. Se i lavori in Cattedrale non saranno ancora ultimati, a ospitare l’arrivo di Colaianni, sarà la Basilica Minore dell’Addolorata a Castelpetroso.

L’arcivescovo emerito Giancarlo Bregantini, che è in contatto con il suo successore, è pronto ad accoglierlo e subito si è informato, ieri sera, al rientro dalla Calabria, dell’esito dell’incontro a Matera. Colaiannni ha affidato ai sacerdoti incontrati il suo saluto ai fedeli molisani con l’augurio di un buon anno nella consapevolezza che a breve sarà nella sua nuova Diocesi.