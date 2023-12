I Consiglieri Comunali di minoranza di Termoli, Partito Democratico, VotaxTe, Termoli 2024, Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra, Movimento Cinque Stelle, esprimono profonda preoccupazione in merito alle recenti decisioni regionali riguardanti il dimensionamento scolastico per l’anno 2024/2025.

La Giunta Regionale del Molise, con la delibera n. 402 del 27.12.2023, ha determinato la soppressione di un Istituto Comprensivo nel Comune di Termoli. Tale decisione, presa senza tener conto delle istanze e delle esigenze locali, ha sollevato gravi dubbi e preoccupazioni tra i cittadini.

La recente approvazione del Decreto Milleproroghe 2024 ha apportato modifiche al numero delle autonomie scolastiche, riducendo le presidenze da sopprimere da 3 a 2 a livello regionale. Questa nuova prospettiva ha generato ulteriori incertezze sul futuro degli istituti scolastici di Termoli.

In questo contesto, il Consiglio Regionale del Molise, inizialmente programmato per decidere sul piano di dimensionamento il 28 dicembre 2023, ha rinviato la decisione al 4 gennaio 2024. Questo rinvio, basato sulle disposizioni del Decreto Milleproroghe, ha contribuito a creare un clima di incertezza e confusione tra la comunità termolese.

Richiamandosi all’art. 39 comma 2 del TUEL e agli artt. 62 e 71 del Regolamento del Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali di minoranza di Termoli chiedono la convocazione urgente e straordinaria del Consiglio Comunale, in adunanza aperta, per discutere l’ordine del giorno riguardante il dimensionamento degli Istituti Comprensivi del Comune di Termoli.

Si impegnano altresì a tutelare gli interessi della comunità e a garantire una discussione approfondita e trasparente sulla delicata questione scolastica che coinvolge il territorio termolese.