Autonomia, una parola dal significato malleabile a seconda della convenienza politica. L’autonomia della Regione Molise, appena festeggiata nei suoi 60 anni dal distacco dall’Abruzzo, ha consentito in questi decenni la costruzione di istituzioni e servizi appunto autonomi.

Segno, ha commentato il ministro Calderoli in relazione al 60esimo anniversario, che l’autonomia paga e quella differenziata, che proprio la Lega insegue, premierà regioni virtuose come il Molise Poi, però, carta canta e sul terreno scompaiono istituzioni e avamposti che i 60 anni di autonomia hanno garantito. L’elenco è lungo, per questo andiamo direttamente all’ultimo. La Direzione territoriale autonoma del Molise dell’Anas, oggi accorpata all’Abruzzo.

Il Consiglio regionale ha approvato nell’ultima seduta dell’anno la mozione, primo firmatario il presidente dell’assemblea Quintino Pallante, nella quale si chiede al presidente della Regione l’impegno a scongiurare la scomparsa della sala operativa compartimentale dell’azienda nazionale strade. Il voto dell’aula è stato unanime, perché a difesa dell’autonomia dei servizi e delle istituzioni non c’è gruppo politico che tenga.

Eppure, il taglio dell’Anas deciso per il Molise -ancora autonomo sulla carta – non è avvenuto in altre regioni dove pur avendo il compartimento competenza su una rete stradale inferiore a quella molisana la sede Anas è stata salvata. In Liguria, in Puglia, in Sardegna.

I numeri che arrivano dal compartimento regionale sui lavori effettuati sulla rete stradale sono di gran lunga superiori a regioni che invece hanno conservato il Compartimento e la direzione. Così vale per progetti e impegni finanziari che pure hanno una ricaduta importante sull’economia regionale.

Ai festeggiamenti dell’autonomia regionale è stato invitato il Capo dello Stato Mattarella. Sarebbe opportuno preparare una comoda poltrona anche a Roberto Calderoli ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Così potrebbe spiegare bene ai molisani di quale autonomia il Molise può fregiarsi.