Gli infortuni e le morti sul lavoro continuano a rappresentare una emergenza per il nostro Paese. Sono quasi mille le vittime sul lavoro da inizio 2023 e mancano ancora i dati del mese di dicembre. I numeri parlano tuttavia di una leggera flessione degli infortuni mortali rispetto all’anno scorso ma sono cifre comunque preoccupanti. A dirlo il monitoraggio realizzato dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega di Mestre. Sul podio dell’insicurezza, in zona rossa c’è il Molise insieme ad Abruzzo, Umbria, Basilicata, Puglia e Campania. Nella nostra regione le vittime sono state cinque. Un dato che potrebbe sembrare numericamente basso ma che, in rapporto alla popolazione assume un significato allarmante.

Nei primi undici mesi del 2023 è sempre il settore delle Costruzioni a registrare il maggior numero di decessi: sono stati 139. Seguono il settore dei Trasporti e Magazzinaggio (97), le Attività Manifatturiere (96) e il Commercio (61). La fascia d’età numericamente più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è sempre quella tra i 55 e i 64 anni (272 su un totale di 745). Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro da gennaio a novembre 2023 sono state 47, mentre 28 hanno perso la vita in itinere, cioè nel percorso casa-lavoro. Secondo i dati Inail nello stesso periodo si è verificato il 16,8% in meno di denunce di infortuni ed il Molise è tra le regioni nelle quali si registra il maggior decremento, in percentuale, di incidenti.

Sempre allarmante il dato relativo alle denunce degli infortuni dei giovanissimi. Fino ai 14 anni si rilevano 45.890 denunce (circa l’8,5% del totale).