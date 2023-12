Della serie non tutti i mali vengono per nuocere. L’attacco hacker subito dai sistemi informatici del Molise ha paralizzato l’attività amministrativa dell’Ente e reso improbo il lavoro di molti uffici anche e soprattutto a ridosso delle scadenze di fine anno.

Tuttavia, il problema diventato oggettivo e di difficile soluzione, anche per un semplice scambio di documenti via mail, è finito sul tavolo rotondo della presidenza del Consiglio dei Ministri.

E a Palazzo Chigi, il caso sottoposto dalla Regione Molise, è stato inserito nella decisione di fine anno.

Per questo il consiglio dei ministri ha deciso che in seguito all’attacco dei sistemi informatici della Regione, non si terrà conto del periodo compreso tra il 7 dicembre di quest’anno fino al 30 gennaio del 2024.

Il che significa che per il computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le strutture informatiche potrà slittare.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre deciso di sospendere anche, in caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della medesima regione, i relativi obblighi di pubblicità.

In pratica, tutti i pagamenti in scadenza al 30 dicembre potranno essere effettuati al 30 gennaio.

Da un lato l’allungamento dei termini comporta qualche disagio ai creditori e chi attende di essere pagato, dall’altro consente alla Regione di non andare in tilt e di avere il giusto tempo a disposizione per rimettersi in linea con gli atti e le determinazioni.