Nell’ultimo consiglio dei ministri è stato approvato il decreto Milleproroghe con alcune misure specifiche per la scuola. La data di domani, infatti, sarebbe stato il termine ultimo per l’approvazione, da parte delle Regioni, dei piani di dimensionamento scolastico, ma è stata stabilita una proroga al 5 gennaio per consentire a quelle regioni che lo vorranno, di avvalersi di un temporaneo meccanismo di flessibilità sugli accorpamenti: per il solo anno scolastico 2024-2025, infatti, sarà possibile incrementare il numero di autonomie fino a un massimo del 2,5% rispetto al contingente definito dal Decreto 127 del 2023. Di qui la decisione del Consiglio regionale di spostare la discussione del piano varato dalla quarta commissione a maggioranza, che potrebbe essere cambiato. Così come è stato licenziato prevede il passaggio da 52 presidenze a 49, con l’accorpamento di tre istititi scolastici: uno a Campobasso, l’istituto tecnico Pilla che verrebbe assorbito dal Marconi; a Termoli la Schweitzer, assorbita dagli altri tre istituti cittadini e a Venafro il Testa spacchettato tra Pilla e Giordano. Ma alla luce del Milleproroghe, una presidenza potrebbe essere salvata e per consentire una discussione approfondita si è sfruttata la proroga fino a giovedì. “Con la soglia stabilita per le autonomia, al 2,5% – ha spiegato il Ministro Valditara – e la nuova scadenza del 5 gennaio per provvedere al dimensionamento, si renderà dunque possibile a tutte le Regioni di adottare i piani in tempo per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2024-2025”.