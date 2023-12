Una delegazione di molisani è stata ricevuta da Papa Francesco in Vaticano durante l’udienza del mercoledì per consegnare al Santo Padre il premio per la Pace assegnatogli lo scorso 28 agosto al Festival del Diritto a Civitanova del Sannio e il prototipo della campana della Fonderia Marinelli. Ad accompagnare la delegazione anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino. La campana Vox Fidei è stata presentata lo scorso 15 dicembre ad Agnone in occasione della cerimonia della fusione della campana giubilare che sarà esposta in piazza San Pietro.

Per Civitanova del Sannio e per il Molise l’incontro con il Santo Padre è “un onore e un grande dono, un’occasione tanto rara e quanto più prestigiosa, per riproporre al Papa il significato di un Festival, la cui accezione “del diritto” non è e non intende essere solo il confronto con gli aspetti tecnici delle norme, ma una lettura del diritto intorno all’altare dei “Diritti dell’uomo” nelle sue molteplici declinazioni, commenta l’avvocato Luigi Fantini, ideatore, promotore e coordinatore del Festival.

L’Ordine dei Giornalisti del Molise con il presidente Vincenzo Cimino ha donato al Santo Padre un libro che parla delle tradizioni religiose e non, della regione edito dalla Volturnia Edizioni.